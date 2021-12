KOPFING (zema). Nach dem Lockdown hatte die Waldweihnacht am Baumkronenweg in Kopfing am letzten Adventswochenende für die Besucher nochmas seine Pforten geöffnet. Trotz verschärfter Corona-Sicherheitsmaßnahmen waren viele Besucher gekommen um das schöne Weihnachtsflair mitten im Wald zu genießen. Auf der großen Waldbühne spielte "Heyya Xmas" und auch die Weisenbläser St. Marein unterhielten die Gäste mit weihnachtlichen Klängen auf dem Gelände. Am Nachmittag wurde dann das Christkind mit Engel empfangen. Hier konnten die Kinder Ihre Wünsche dem Christkind mitteilen. Überall auf dem Gelände waren Handwerksbetriebe in ihren Ständen und boten ihre Waren an. Ein Holzkünstler schnitzte mit einer Motorsäge einen Baumstamm zu einem Tannenbaum. Auch für den Hunger und Durst war für jeden was dabei. An aufgestellten Feuerstellen konnte man sich aufwärmen. Das Veranstaltungsteam und auch die Händler waren mit dem letzten Adventswochenende vor Weihnachten sehr zufrieden.

Fotos: Thomas Fischer/zema-medien.de