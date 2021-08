Bienenlehrpfad Bi-Wa-Na



Wieder einmal hat mich das wechselhafte Wetter zu einer kurzen Runde gezwungen 😁

Somit gings ab nach Freinberg um den 3,2km langen Rundweg zu erkunden.

Der Lehrpfad startet beim alten Forsthaus wo es gleich mit den ersten fünf Stationen los geht und man gleich viel über die Bienen lesen und lernen kann.

Ein Höhepunkt ist das Gebäude Wabenzelle . Hier wurde ein Bienenstock mit Kameras, einem Mikrofon und mehreren Messgeräten ausgerüstet. Auf diese Weise öffnet sich ein grandioser Einblick in das Innenleben eines Bienenvolkes. ( Leider ist das Gebäude geschlossen und nur mit Anmeldung für eine Führung zugänglich)

Das Gelände rund um das alte Forsthaus ist wunderschön gestaltet und gepflegt einfach zauberhaft.

Auch der alte Troadkosten passt perfekt zu diesem schönen Platz.

Vom Forsthaus geht es links in Richtung Sportplatz auf dem Güterweg hoch und dan wieder links in den Wald hinein.

Dort geht es immer gemütlich durch den Wald auf einem schönen Waldweg wo die nächsten liebevoll gestalteten Lehrtafeln stehen.

Der ganze Weg ist wundervoll beschildert und somit findet man sich super zu recht.

Immer wieder stehen gemütliche Bänke wo man eine Pause einlegen 😊

Am Wegesrand blüht es und es summte es obwohl es sehr bewölkt war an dem Tag einfach herrlich.

Hat man den Wald durchwandert kommt man auf der anderen Seite vom Sportplatz wieder raus und man geht die Straße von der Sportplatz Siedlung durch wo man wieder beim Alten Forsthaus raus kommt.

Wer es sportlich mag kann sich bei dem Trimm - dich - Pfad austoben und fleißig Übungen machen 😁 dieser Pfad liegt auf dem Rundweg Bi-Wa-Na ( Bienen - Wald - Natur)



Weil ich schon in der nähe war und auch in der nähe geparkt hatte hab ich mir auch dieKirche von Freinberg nu an geschaut 🙂 und sie ist auf alle Fälle einen Besuch wert.

Einkehrmöglichkeit in der nähe ist da Weinbeisser ( gegenüber wo ich geparkt habe) falls Hunger ausbricht 😂

Wer noch genaueres wissen will oder eine Führung buchen möchte hab ich euch überall die orange Farbenden Worte links eingefügt ---> Bi-Wa-Na

Start: Altes Forsthaus ( Parkplatz ca 700m weiter Richtung Freinberg dort hab ich geparkt)

Strecke: ca 3,2km

Zeit: 1Stunde

( Hab alles genau gelesen und bestaunt auf eine Stunde hab ich es nicht geschafft 😂)

Viel Freude beim mitwandern wünscht euch

eure Gabriele 😊