Rundwanderweg Kirchsteigweg

Wieder ein Sonntag wieder war der Wettergott gnädig und schon gings ab zu meiner nächsten Wanderung 😊

Diesmal war Münzkirchen wieder mein Ziel und zwar die 7,5km lange Kirchsteig Wanderung.

Startpunkt ist Kaltenmarkt beim Gasthaus Wirt'z Kaltenmarkt dort steht auch eine tolle Infotafel über die ganzen Wanderungen in der Gemeinde Münzkirchen.

Heute war die Farbe Orange unser Begleiter und führte uns der Hauptstraße entlang bis es rechts zum Güterweg Eitzenberg rein ging dort hin durch gings links in den Wald hinein wo wir dem Waldweg folgen bis zum nächsten Güterweg

Auf dem Güterweg angelangt folgt man ein kleines Stück der Straße bis man eine Hauptstraße Richtung Danrath überquert.

Dort geht es wieder eine weile entlang der Straße bis man wieder links in den Wald abbiegt man folgt dem schönen Waldweg bis man den Güterweg kurz überquert muss und dan wieder einen Waldweg folgt bis man an der "Schuster Kapelle" angekommen ist.

Ein kurzer Stopp führte uns in die Kapelle wo wir sie von innen bestaunten und die Ruhe genossen haben.

Von der Kapelle weg geht es über die Straße einen schönen Wiesenweg runter nach Prackenberg wo man kurz einen wundervollen Ausblick bis in die Alpen hat.

In Prackenberg angekommen gings weiter auf Straße runter in den Wald vor bei an Wiesen, Weihern und einem kleinen Bächlein.

Ein Waldweg führt durch den jungen Wald runter zu einer Wiese wo es weiter geht Richtung Ludham.

Ab hier ging es wieder ein kleines Stück auf der Hauptstraße lang bis es rechts hinauf über den Wiesenweg in den Wald hinein geht von dort ging es weiter nach Eitzenberg.

Dort angekommen wandern wir durch ein teil des Dorfes und gehen dann den Wiesenweg wieder hoch zum Ausgangspunkt.

War eine schöne Wanderung die sehr gut Beschildert war, man tolle Ausblicke genießen konnte und wenn man sich für die Pflanzenwelt interessiert zahlreiches zu sehen gibt 🌸

Somit ist Münzkirchen die erste fertig gewanderte Gemeinde vom Bez. Schärding für mich und es war mir eine Ehre 😊

Der Biberweg fehlt ist aber auch empfehlenswert aber den hab ich in Teilabschnitten erwandert und somit kann ich keinen ganzen Bericht schreiben.

Hier noch alle Wanderungen von Münzkirchen im Überblick:

Wandern - Schärding - Leitenweg Münzkirchen

Wandern - Schärding - Panoramaweg Münzkirchen

Wandern - Schärding - Sebastianweg Münzkirchen



Wandern - Schärding - Höhenweg Münzkirchen

Start: Kaltenmarkt beim Gasthaus Wirt'z Kaltenmarkt

Strecke: ca 7,5 km

Gehzeit: 1 Sunde 40min ( da war ich nur 10min langsamer 😉 )

Somit Wünsch ich euch wieder viel Spaß beim mitwandern und vielleicht irgendwann beim selbst erwandern 😊