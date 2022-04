KOPFING (zema). Am Freitag war das Warm Up zur Mostkost am Sonntag von der Landjugend Kopfing angesagt. Im Stadl beim Wirt s´Götzendorf gab es neben Mostausschank auch noch eine Bier- und Cocktialbar. DJ Rupi und DJ Jobsti sorgten hier auf der Tanzfläche für eine ausgelassene Partystimmung. Im Untergeschoss war noch eine Rockbar und im Außenbereich im Bierzelt wurde später die Bar mit hochprozentigen Getränken eröffnet. So kamen hier alles Partygäste voll auf ihre Kosten und feierten so bis in die Nacht.