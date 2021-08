Am 14. August 2021 führt der Alpenverein Schärding eine geführte Tour zum Wilden Wasser über die Höllschlucht.



Vom Seeleiten Parkplatz (1.046 m ) entlang des Riesachwasserfall führt der Weg über Stahltreppen und -leitern, bald erreicht man die Hängebrücke über die Schlucht mit den beeindruckenden Wasserfällen.

Man wandert weiter zum Riesachsee ( 1.388 m )mit der oberen Gfölleralm auf 1.374 m. Der Rückweg ins Tal geht über die Forststraße.

Die Tour kann vom Riesachsee aus je nach Kondition in 1,5 Stunden bis zur Preintaler Hütte ( 1.656 m ) und nochmals 1 - 1,5 Stunden zu den Sonntagskarseen ( 2.290 m ) ausgedehnt werden. Verschiedene Alm - und Schutzhütten liegen am Weg.

Der Rückweg ist wie der Hinweg, ab Riesachsee über Forststraße.

Schwierigkeitsgrad: mittel, je nach Streckenlänge gute Kondition, Schwindelfreiheit ist erforderlich wegen dem Weg über die 50 m lange Hängebrücke

Streckenlänge: ca. 4 km - 18 km

Hm: 300 m - 1.100 m

Zeit: 4 - 8 Stunden, je nach Wahl der Streckenlänge

Abfahrt: 06:30 Uhr ab Friedhofparkplatz

Anmeldung: Walter Palz, Tel. +43 664 5023 569

e - Mail: palz-wimmer@gmx.at