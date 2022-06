Bei den 12. ÖTB-Bundesmeisterschaften Turn10 am 11. Juni 2022 in Wattens gab es für einen jungen Schärdinger seinen ersten großen Titel zu feiern.

SCHÄRDING. Der achtjährige Sebastian Penzinger aus Schärding, der für den ÖTB Turnverein Schärding 1862 an den Start ging, kam gleich beim ersten Antreten mit dem Bundesmeistertitel nach Hause. In der Altersklasse 9 bis 10 (Basisstufe) gab es keinen Besseren, als das junge Naturtalent aus der Barrockstadt. Seine ersten beiden Wettkämpfe bestritt Penzinger dieses Jahr bei den offenen Regionsmeisterschaften, die er aus dem Stand gewann und sich damit für die offenen Landesmeisterschaften in Schärding qualifizierte. Auch in seiner Heimatstadt war er erfolgreich, wurde Landesmeister und qualifizierte sich für die ÖTB-Bundesmeisterschaften.

Gab keinen Besseren

Dort werden die Bundesmeister in den verschiedenen Altersklassen aus den ÖTB-Vereinen gekürt. Diese fanden in Wattens statt und wurden als Qualifikation für die Österreichischen Turn10-Meisterschaften ausgerichtet. Bei diesen verbandsoffenen Turn-Bundesmeisterschaften treten in weiterer Folge die besten Turnerinnen und Turner aus allen Dachverbänden der Turn- und Sportvereine am 22. und 23. Oktober in Schwaz gegeneinander an. Mit dem ÖTB-Bundesmeistertitel ist Penzinger nun für diese verbandsoffenen Meisterschaften qualifiziert. „Wir hoffen natürlich, dass sich Sebastian auch dort durchsetzen kann“, so sein Trainer Helmut Karllinger, bei dem Penzinger seit seinem fünften Lebensjahr turnt und der ihn auch auf die Wettkämpfe vorbereitet.

„Sebastian hat ein besonderes Talent für das Geräteturnen. Leider konnten wir nur knapp ein Jahr trainieren. Dann kam Corona und in den nächsten zwei Jahren war es besonders schwer überhaupt ein ordentliches Training abzuhalten. Trotzdem wurde Sebastian auf Anhieb als 8-Jähriger Regions-, Landes- und jetzt Bundesmeister in der Basisstufe, obwohl er mit den 10-jährigen Burschen mitturnt. Das ist eine außergewöhnliche Leistung und wir hoffen, dass Sebastian diese auch in Schwaz bestätigen kann“, zeigt sich Karllinger von seinem Schützling begeistert. „Im Vordergrund steht aber natürlich, dass Sebastian Freude am Turnen und an der Bewegung hat. Der Rest kommt bei seinem Talent von allein.“

Top-Platz für Hosinger

Dass der Turnverein Schärding vor allem den Breitensport fördert, hindert ihn offensichtlich nicht daran, auch Leistungsturner hervorzubringen. Neben dem Bundesmeistertitel für Penzinger erreichten auch noch Verena Hosiner einen zweiten Platz bei den Erwachsenen und Florian Brunnbauer einen dritten Rang in der Altersklasse 17 bis 18 Jahre.