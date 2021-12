Nach dem großen Erfolg im Vorjahr, veranstaltet die BezirksRundSchau von 6. bis 9. Jänner 2022 wieder den virtuellen Christkindlauf.

BEZIRK SCHÄRDING. Zur Premiere im Jänner 2021 haben bei dem Lauf 2800 Läuferinnen und Läufer teilgenommen und zusammen 24.000 Euro für die BezirksRundSchau-Christkindaktion gesammelt. Aus dem Bezirk Schärding haben insgesamt 275 Teilnehmer die Laufschuhe geschnürt. Wie bereits berichtet, wird sich heuer wieder die Volksbank am Lauf beteiligen. Auch die Fachhochschule OÖ Campus Wels macht mit und unterstützt das heurige Schärdinger BezirksRundSchau-Christkind – Familie Forster aus St. Aegidi. Grund dafür ist, dass Johanna und Ferdinand Forster an der FH Wels studiert haben.

Freinberger rührt Werbetrommel



Ebenso mit von der Partie ist der Freinberger Benji Scharnböck. "Ferdinand Forster ist mein Freund und in der Arbeit mein direkter Vorgesetzter, alleine deshalb möchte ich helfen." Wie Scharnböck sagt, rührt er auch bereits kräftig bei Arbeitskollegen und Verwandtschaft die Werbetrommel für den virtuellen Lauf. "Ich möchte eben so viele wie möglich zur Teilnahme bewegen." Auf die Frage, welche Runde er sich vorgenommen hat, meint er: "Ich gehe ohnehin drei- bis viermal laufen, da geht das mit." Scharnböck war in den vergangenen Jahren auch bereits bei den "Renn mit und hüf"-Charityläufen in Schärding am Start.

Und so funktioniert's



Der Lauf findet von 6. bis 9. Jänner 2022 statt. Jeder Teilnehmer wählt seine Laufstrecke aus und läuft los. Um gewertet zu werden, muss es sich um eine 5-Kilometer-Strecke handeln. Dabei ist es egal, ob gelaufen, gewalkt oder spaziert wird. Die Lauf-Aufzeichnung erfolgt via Lauf-App oder Laufuhr. Ein paar Tage vor dem Lauf gibt's einen Upload-Link, wo die jeweilige Zeit quasi als "Beweis" eingetragen und ein Screenshot von der Lauf-App oder ein Foto von der Laufuhr hochgeladen gehört.

Zur Sache



Die Anmeldung zum BezirksRundSchau-Christkindlauf geht ganz einfach online. Zur Auswahl steht ein Premium- und ein Basispaket. Der Reinerlös des Startgeldes geht an das BezirksRundSchau-Christkind – wobei jeder selbst entscheiden kann, wen er mit seiner Spende unterstützen möchte.

Hier geht's zur Anmeldung