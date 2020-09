Nach ihrer Zeit im Magna Racino im niederösterreichischen Ebreichsdorf kehrt die ehemalige OÖ Landesmeisterin Juliane Weyland zurück nach Schärding. In Schardenberg hat sie auf der Reitanlage Hagenbach ihr neues zu Hause gefunden.

SCHARDENBERG (ebd). Die gebürtige Schärdingerin, die bei Turnieren für das Gestüt Lindhof an den Start geht, hat in ihrer Laufbahn schon viele Erfolge verbuchen können – wie etwa den Landesmeistertitel sowie der Teilnahme bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften. International konnte sich Weyland bis Grand Prix Level platzieren. Auf der Reitanlage Hagenbach leitet sie nun einen Einstellbetrieb für Freunde des gehobenen Dressursports. Ihr Hauptaugenmerk liegt bei der Förderung und Unterstützung des Dressursports – und zwar nicht nur im Nachwuchsbereich, sondern auch für alle Profis. Sie hat in Abstimmung mit dem Dressurreferat Lehrgänge und Kader-Kurse mit renommierten Trainern geplant.

Alles, was das Reiterherz begehrt

Neben den Trainingsmöglichkeiten und dem Kursangebot liegt der Schwerpunkt auf der Reitanlage Hagenbach im Einstellbetrieb. Insgesamt 15 Boxen stehen zur Verfügung. Ebenso steht ein großer Außenplatz, sowie eine Reithalle zur Verfügung. „Gemeinsam mit Jeanette Hasenberger ist die Idee entstanden und so wurde aus einer phantastischen und spontanen Nothilfe etwas ganz Großes. Ich freue mich wirklich sehr über die Kooperation mit Hasenberger und habe nun die großartige Möglichkeit, in Zukunft die Reitanlage in Schardenberg zu bewirtschaften“, freut sich Weyland über die Zusammenarbeit.