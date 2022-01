ESTERNBERG. Nach ewigem Hin und Her aufgrund von Corona – Meisterschaft ausgesetzt, Meisterschaft weitergeführt – durften die Damen des UVC Esternberg am 15. Jänner schließlich in Esternberg das erste Spiel im Jahr 2022 in der 1. Landesliga bestreiten. Die Esternbergerinnen trafen dabei auf die UVC Weberzeile Ried und siegten klar mit 3:0 (25:8, 25:18 und 27:25). Damit steht der UVC momentan auf Tabellenplatz 3 bei noch drei ausstehenden Runden. Eine sehr kompakte Mannschaftsleistung mit starken Services, guter Feldverteidigung aber hauptsächlich druckvollen Angriffen von der Topscorerin Elisabeth Wöhs, trugen zum Erfolg bei.