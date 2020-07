Zum Int. Josko Laufmeeting am 1. August kommt überraschend ein Doppelolympiasieger. Die Veranstalter sind "geschockt".

ANDORF (ebd). Der Doppelolympiasieger und 4-fache Weltmeister im Dreisprung Christian Taylor wird beim Int. Josko Laufmeeting an den Start gehen. Dazu Organisationschef Klaus Angerer: "Seine Verlobte Beate Schrott hat bei mir angefragt, ob Christian in Andorf die 100 Meter laufen kann, weil wir ja seine Spezialdisziplin, den Dreisprung, nicht anbieten. Ich war positiv geschockt und konnte es kaum glauben. Er ist am Donnerstag gelandet und wird sich die nächsten 14 Tage in Österreich vorbereiten. Neben den Top Österreichern Verena Preiner, Lukas Weißhaidinger und Ivona Dadic, Weltmeister Ramil Guliyev und jetzt noch Christian Taylor dazu. Das Starterfeld ist unglaublich."

Registrierungs-Aufruf an Fans

Eine wichtige Info richtet Angerer an die Zuschauer: "Wir werden rund eine Woche vor dem Meeting auf laufmeeting.at (hier geht's zur Registrierung ) unsere Covid 19 Bestimmungen und ein Registrierungsformular online stellen. Wenn möglich sollte jeder Fan, der vorbeikommt, das Formula herunterladen und am Eingang abgeben. Damit sollen Engpässe vermieden werden. Zudem kann man sich vor Ort beim Eingang freiwillig registrieren. Man nimmt dann auch bei einem Gewinnspiel teil, bei dem Sportartikel von unseren Stars mit Autogrammen verlost werden", so der Organisationschef. Nachsatz: "Und Mund-Nasenschutz bitte nicht vergessen."