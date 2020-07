BEZIRK SCHÄRDING (ebd). Bei der OÖ-Meisterschaften über 5000 Meter in Vöcklabruck konnten die Athleten der Sportunion IGLA longlife Top-Leistungen einfahren. So lief Julian Kreutzer aus Andorf in der Meisterschaftswertung von Beginn an vorne weg und ließ sich den Sieg in der Allgemeinen Klasse nicht nehmen. Mit einer Zeit von 14:53,84 nahm er sich neben dem Titel außerdem deutlich eine neue Bestleistung mit nach Hause. Bei den Frauen schaffte Monika Kubai aus Schärding ebenfalls deutlich eine neue persönliche Bestleistung mir 19:17. In der U23 bedeutete diese Leistung Rang 2. in der Allgemeinen Klasse Rang 5.

Schärdingerin überzeugt bei U14-Meeting



Im Rahmen der Landesmeistschaften starteten die IGLA-Youngsters bei einem Nachwuchsmeeting. Die Schärdingerin Marie Angerer gewann in der WU14 die 60 Meter in 8,32 - das ist nicht nur Vereinsrekord in der U14, sondern aktuell auch österreichische U14-Jahresbestleistung. Im Weitsprung legte sie gleich nach und schaffte mit 4,63 Meter ebenfalls eine neue persönliche Bestleistung und Rang 2.