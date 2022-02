Der gebürtige Schärdinger Heimo Lenzbauer eröffnet in Münzkirchen ein Fitness-Studio. Das Besondere daran – es wird auch ein gelenkschonendes Trainingssystem geboten.

MÜNZKIRCHEN. Der gebürtige Schärdinger Heimo Lenzbauer eröffnet in Münzkirchen ein Fitness-Studio. Zusammen mit seiner Frau Angelina betreibt er seit 2001 bereits "Heimos fitness & prevention Fitnessclub" in Passau. "Im Laufe der Jahre sind mit Fürstenzell und Untergriesbach zwei weitere hinzugekommen", so Lenzbauer. "Ich habe selbst mit 14 Jahren in Schärding in einem Fitnesscenter zu trainieren begonnen und mein Hobby zum Beruf gemacht."

Geräte für Schmerzpatienten



Doch weshalb nun das Fitness-Studio in Münzkirchen?#%"Dieses habe ich meinem Freund Richard Lackner, der in Schärding ein weiteres betreibt und der sich verkleinern wollte, abgekauft. Nach dem Umbau und der Erneuerung des Geräteparks präsentiert sich auch der Münzkirchner Club im modernen Gewand", freut sich Lenzbauer, der seit 1998 im Raum Passau wohnt. Dabei bietet das neue Fitness-Studio etwas Besonderes, wie Lenzbauer sagt: "Wir haben für die Generation 50 plus und Rehapatienten als einziger Anbieter das sehr gelenkschonende Trainingssystem integriert. Es ermöglicht auch Schmerzpatienten ein schmerzfreies Training durch viermal weniger Gelenkbelastung. Für alle Fitness-Sportler wurde der Kurzhantelbereich neu gestaltet und modernisiert. Unser neues Gesundheitsstudio Münzkirchen steht für intensive Betreuung und ruhiges Trainingsklima ohne Massenabfertigung."