Nach einem Jahr Coronapause findet heuer wieder der Sparefroh-Kinderlauf im Rahmen des Int. Josko Laufmeetings am 14. August statt.



ANDORF. "Es hat uns als Verein Sport-union IGLA long life letztes Jahr sehr geschmerzt, dass wir aus Sicherheitsgründen diese Läufe absagen mussten. Heuer können wir dem Nachwuchs wieder eine Plattform geben, um ihr Können auf der neuen Laufbahn in Andorf zu zeigen", so Organisationschef Klaus Angerer zur BezirksRundschau.

Anmeldung bis 12. August



"Die Kids sollen sich zuerst selbst bewegen, anstrengen und anschließend die Weltklasseathleten beim Int. Josko Laufmeeting ansehen. Mir gefällt, dass es auch immer wieder sehr viele Teilnehmer der umliegenden Turn- und Fußballvereine gibt."

Kinder der Jahrgänge 2011 und jünger können sich anmelden und bestreiten, je nach Alter, 200 bis 600 Meter. Für jeden Starter gibt es eine Goldmedaille und ein Startersackerl von der Sparkasse. Meldungen bis spätestens 12. August unter kinderlauf@igla.at. Coronabedingt gibt es heuer keine Möglichkeit, sich am Wettkampftag nachzumelden. Gestartet werden die Läufe ab 12 Uhr. Infos:

Mehr Infos sowie zur Anmeldung geht's hier