Bereits zum 7. Mal in Folge fand von 06.-08. März 2020 in der, als Austragungsort bestens bewährten, Karl-Bauer-Halle im Pferdezentrum Stadl-Paura die Trieb-Hallentrophy für Islandpferde statt. Auch Jana Steffan, Theresia Koller und Theresa Schlederer von den Andorfer Pferdefreunden machten sich auf den Weg, um diesen Auftakt der Turniersaison zu bestreiten. Dabei machte Theresia Koller bei ihrem Turnierdebut mit ihrer Rappstute auf sich aufmerksam und konnte sowohl die Vor- als auch später die Endausscheidung der Viergangprüfung V5 für sich entscheiden.

Theresa Schlederer trat die Reise mit zwei Pferden an und konnte beide Pferde erfolgreich vorstellen, wobei sie vor allem mit der Stute Aria für Furore sorgte. Bei dem erst zweiten Turnierstart mit dieser jungen Stute trat sie in einer Viergang und einer Töltprüfung der Sportklasse B an, wobei sie sich bei beiden Prüfungen für das jeweilige A-Finale qualifizieren konnte, an welchem die besten 5 ReiterInnen eines Bewerbs am Finaltag teilnehmen dürfen. In der Töltprüfung übernahm sie sogar die Führung, welche sie auch im Finalritt verteidigen konnte, während sie sich im Viergang von Platz 4 auf Platz 3 verbesserte. Diese Top-Leistung in stark besetzten Prüfungen von teilweise fast 40 Startern pro Bewerb führte dazu, dass die Reiterin vom Islandpferdehof Lichtegg auch die Gesamtwertung der Viergangklasse, eine Kombinationswertung aus den Noten von Viergang und Töltprüfung, gewinnen konnte. Somit ist Theresa Schlederer die neue österreichische Hallenmeisterin Viergang 2020. Wir freuen uns sehr und gratulieren herzlich zu diesem erfolgreichen Saisonauftakt!