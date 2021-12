Gabriel Reifinger, Coach für Kraftsport und Ernährung, gibt Trainingstipps – und sagt, woran viele scheitern.



SCHÄRDING, NATTERNBACH. Der gebürtige Schärdinger Gabriel Reifinger ist ausgebildeter Coach für Kraftsport und Ernährung – und er meint: "Zwei Stunden Training pro Woche sind ausreichend, um ein grandioses Ergebnis zu erzielen." Dabei räumt er gleich mit einem Mythos auf. "Den meisten Menschen, die einen Zeitmangel haben, fehlt einfach der echte Wille zur Veränderung. Ich arbeite derzeit mit einigen Eltern zusammen, die es im Alltag wirklich nicht leicht haben. Arbeit, Kinder, dazu noch deren durch Corona mühsamer Schulalltag." Und dennoch klappt's.

"Zwei Stunden Training pro Woche sind ausreichend, um ein grandioses Ergebnis zu erzielen."

Aber wie schaut das Training nun aus? "Zweimal die Woche eine Stunde Kraftsport, wenn auch nur mit Therabändern und Körpergewicht, sollte drin sein. Dies reicht für den Anfang völlig aus. Mit dem richtigen Plan lassen sich in kürzester Zeit grandiose Fortschritte verzeichnen." Auch was die Ernährung betrifft, vertritt hier Reifinger einen besonderen Ansatz: "Es gibt kein schlecht oder gut. Alles hat seine Berechtigung. Grundsätzlich kann man aber sagen: Wenn sich jemand die stärksten gesundheitlichen Vorteile aus der Ernährung holen möchte oder abnehmen will, der sollte großteils auf wenig stark verarbeitete und eiweißreiche Lebensmittel wie Fisch, Fleisch oder Milchprodukte zurückgreifen. Wer sich daran hält, wird, plus die zwei Ganzkörpertrainings pro Woche, extrem gut und gesund durchs Leben gehen."

Nicht aufgeben



Wichtig sei es, dranzubleiben, wie Reifinger betont: "Ein weiterer Mythos ist, dass der erste Schritt der schwerste sei. Es ist selten, dass Menschen beim ersten Schritt aufgeben, im Gegenteil. Der 50. oder 1000. Schritt ist jener, wo es den meisten schwerfällt, den Weg weiterzugehen, wie ich persönlich bei meinen Kunden merke. Größtenteils sind es genau diese Punkte, die darüber entscheiden, ob man endlich das erreicht, was man wirklich möchte. Hier bin ich immer dahinter, die Klienten an die Hand zu nehmen, da genau diese Phase lebensverändernd ist. Einmal überwunden, bleibt man meist dabei und gibt nicht auf."