Armstark aus St. Florian am Inn greift mit 5000-Euro-Spende zwei schwerkranken Kindern unter die Arme.

Armstark hat sich zum Jahresende wieder etwas Besonderes überlegt: Zwei sehnliche Herzenswünsche schwerkranker Kinder werden mit dem Spendenbetrag von 5.000 Euro erfüllt. In Zusammenarbeit mit Make-A-Wish Österreich dürfen sich Emircan (8 Jahre) und Ali (13 Jahre) auf jeweils einen Besuch im Heimatland freuen. Emircan leidet an Leukämie. Er stammt aus der Türkei und speziell, wenn es ihm aufgrund der Krebserkrankung nicht gut geht, vermisst er seine Freunde, das Meer und seine Familie. Deshalb ist es sein Herzenswunsch, einen Urlaub in Antalya mit seinen Eltern und seinen Geschwistern zu verbringen. Ali musste mit seiner Familie aus Jordanien nach Österreich flüchten. Der 13-jährige leidet zudem an Knochenkrebs. Sein Traum ist es, seine drei Tanten, die er noch nie persönlich gesehen hat, mit seinem Vater und seinem Bruder in Jordanien zu besuchen.

Herzenswunsch erfüllt

Armstark erfüllt gemeinsam mit Make-A-Wish Österreich beide Wünsche. „Wir sind froh, dass wir den zwei Buben jeweils einen Herzenswunsch erfüllen können und wünschen den beiden weiterhin viel Kraft, um ihre Krebserkrankungen zu besiegen“, so Geschäftsführerin Denise Armstark.

Über Armstark

Armstark macht in puncto Branchenerfahrung keiner etwas vor. Seit 28 Jahren ist der Familienbetrieb Ansprechpartner Nr. 1, wenn es um Whirlpools geht. Weitere Trendprodukte wie Swim Spas, Infrarotkabinen und Saunen wurden über die Jahre ins Sortiment aufgenommen. Das selbst entwickelte Abdecksystem Pool Lounge® | TCS, das gleichzeitig als fahrbare Terrasse fungiert, gilt als Qualitätsmaßstab in der Branche und wird zu 100 Prozent im Innviertel produziert.