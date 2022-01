Markus Frauengruber ist seit 1995 bei Auto Strasser tätig – aktuell als Werkstattleiter und Lehrlingsausbildner.



SCHÄRDING. Im Interview spricht Frauengruber über Lehrlings-Not, neue Herausforderungen durch E-Autos und darüber, was den Schärdinger Traditionsbetrieb bei der Lehrlingsausbildung auszeichnet.

Wie stellt sich eigentlich die aktuelle Lehrlingssituation bei Auto Strasser dar?

Frauengruber: Die aktuelle Situation ist zufriedenstellend. Unsere derzeitigen Lehrlinge zeichnen sich durch ihre gute Arbeit in der Firma und den guten Leistungen in der Schule aus. Wir sind glücklich über unsere Lehrlingsauswahl.

Ist es aktuell sehr schwer, Lehrlinge zu finden?

Ja, es wird immer schwieriger, genügend Lehrlinge für die verschiedenen Lehrberufe bei uns zu finden beziehungsweise, die auch bei den Aufnahmeverfahren überzeugen können.

Wie hoch ist aktuell die Anzahl der Lehrlinge?

Sechs Lehrlinge im Kfz-Bereich, ein Lehrling im Karosseriebereich und ein Lehrling im Einzelhandelsbereich.

Welche Lehrberufe werden bei Auto Strasser angeboten?

Kraftfahrzeugtechniker/-in, Karosseriebautechniker/-in, Lackiertechniker/-in, Einzelhandel mit Schwerpunkt Kraftfahrzeuge und Ersatzteile.

Wurden in der Vergangenheit bereits Mädchen zu Mechanikerinnen ausgebildet?

Ja, unser letzter, weiblicher Lehrling überzeugte mit guten Leistungen in der Berufsschule sowie in der Firma. Sie war nicht nur handwerklich geschickt, sondern hat auch die jeweiligen Arbeiten sauber ausgeführt.

E-Autos nehmen zu, inwieweit ändert sich dadurch die Lehrlingsausbildung bei Auto Strasser?

Durch die zunehmende Neuentwicklung der Technik ist es auch für unsere Lehrlinge und der Werkstatt sehr wichtig, sich schon früh mit dem Thema #%E-Mobilität und Digitalisierung auseinanderzusetzen. Dies wird auch zusätzlich vom Konzern noch durch Schulungen auch schon bei den Lehrlingen unterstützt.

Wo sehen Sie in den kommenden Jahren die großen Herausforderungen in Sachen Lehrlingsausbildung?

Ganz klar, E-Mobilität und Digitalisierung. Das Niveau des technischen Know-hows wird immer höher und daher auch die Ansprüche an die jungen Mädchen und Burschen, die sich für eine Lehre bei uns entscheiden.

Was macht Ihrer Meinung nach eine Lehre bei Auto Strasser attraktiv?

Ein sehr junges Team, wo Lehrlinge schnell integriert werden. Ein gutes Betriebsklima, bei dem auch gemeinsame Aktivitäten nicht zu kurz kommen. Sehr attraktiv sind auch die zahlreichen Chancen auf Weiterbildung in den einzelnen Abteilungen.

Wie viele Lehrlinge wurden bisher im Betrieb ausgebildet und bleiben sie dem Unternehmen dann eigentlich erhalten?

Es wurden seit 1933 jedes Jahr zwei bis sechs Lehrlinge ausgebildet. Einer Vielzahl der Lehrlinge ist es auch möglich, im Betrieb zu bleiben.