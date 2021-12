Dank neuester Technologie und innovativer Ideen spart die Bäckerei Buchegger aus Andorf 45 Tonnen CO2.

ANDORF. Seit drei Generationen geht die Familie Buchegger aus Andorf dem Bäckerhandwerk nach. Die Bäckerei hat vor kurzem erweitert und in einen neuen, nachhaltigeren Kühlraum investiert. Dieser bietet Platz für 25.000 Gebäckstücke und half dabei mit, bis dato in Summe 45 Kilowatt Stunden einzusparen. "Wir wollen unser Unternehmen wirtschaftlich führen, aber dabei die Nachhaltigkeit nicht aus den Augen verlieren. Daher achten wir darauf, das unser Maschinen am neuesten Sand sind, um hier mögliche Energieverluste zu vermeiden", erklärt Inhaber Andreas Bucheegger. Bei einem Betriebsbesuch verschaffte sich Herbert Walzhofer, Vorstandsdirektor der Sparkasse OÖ, einen Eindruck von der innovativen Unternehmensphilosophie. Jeden Morgen gibt es ein Qualitätsgespräch, mit dessen Hilfe laufenden Prozesse optimiert werden sollen.