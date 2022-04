Guschlbauer – ein Name, dessen Produkte Freude und Genuss bereiten.

"Wir als einer der führenden Süßwarenproduzenten in Österreich bieten Dir an unserem Standort St. Willibald – im Bezirk Schärding – neue Ausbildungs- und Jobchancen für eine krisensichere Zukunft", so Geschäftsführer Karl Guschlbauer.

"Unser Unternehmen zählt zu einem der wichtigsten Arbeitgeber in der Region Schärding. Wir sind stolz und froh, in unserer Heimatregion – dem Innviertel – produzieren zu dürfen", erläutert der Firmenchef. Nachsatz: "Die Investitionen in leistungsstarke und hochautomatisierte Produktionsanlagen und die stetig wachsende Nachfrage unserer süßen Köstlichkeiten verlangen nach hoch motivierten Fachkräften."

Aktuell ist Guschlbauer auf der Suche nach folgenden Mitarbeitern:

Produktionsfachkräften

Qualitätssicherer

Teigmischern

Betriebselektriker

Mechatroniker

Lehrlinge für Lebensmitteltechnologie und Prozesstechnik

Nähere Informationen zu den Jobangeboten gibt es unter:

Guschlbauer GmbH

Schaumrollenstraße 1

4762 St. Willibald

Tel.: 07762/3442

E-Mail: office@guschlbauer.at



www.guschlbauer.at