Methan gilt als Klimakiller. Frauscher Thermal Motors hat einen Motor entwickelt, der Treibhausgase aus der Landwirtschaft verwertet.

ST. MARIENKIRCHEN. Bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow im November 2021 war die Reduktion von Methangas eines der wichtigsten Ergebnisse, das erzielt wurde. 100 Staaten unterschrieben eine Absichtserklärung, den globalen Ausstoß von Methan bis 2030 um 30 Prozent zu senken. Methan gilt als einer der Treiber für den Klimawandel – das klimaschädliche Potential von Gas sei laut eines Berichts des Weltklimarates über einen Zeitraum von 20 Jahren gesehen sogar mehr als 80 Mal schädlicher als CO2. Konsequente Maßnahmen gegen Methan-Emissionen könnten nach Einschätzung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen den Anstieg der globalen Temperatur deutlich verlangsamen.

Aus Gas wird Strom oder Wärme

Frauscher Thermal Motors GmbH in St. Marienkirchen bei Schärding hat eine neue Motorentechnik samt Gasbrenner entwickelt, um methanhaltige Abfallgase zur Erzeugung elektrischer und thermischer Energie zu nutzen. Neben dem Energiegewinn wird das Gas gleichzeitig unschädlich für die Atmosphäre gemacht.



„Unser Hauptmotiv bei der Entwicklung war es, die technischen Voraussetzungen für die Entsorgung von methanhaltigen Gasen im Sinne des Klimaschutzes zu ermöglichen“, erklärt Geschäftsführer Josef Frauscher.

Bei den Methan-Emissionen werden natürliche und anthropogene –also von Menschen gemachte – Methanquellen unterschieden. Anthropogene Methanquellen sind vor allem Gülle aus der Viehzucht, in der Klärwerkstechnik sowie in älteren Deponien zu finden. Hier setzt Frauscher an: Als Brennstoffe für den sogenannten "alphagamma-Motor" eignen sich vor allem Klärgase, landwirtschaftliche Biogase und Deponiegase, die einen Methangehalt aufweisen, der zwischen 20 und 70 Prozent liegt.. Während Gas-Ottomoren kaum unter einem Methangehalt von 50 Prozent betrieben werden können, zündet der Frauscher-Motor bereits bei einem Methangehalt von 14 Prozent. Bislang konnten derartige Gase nur durch Abfackeln unschädlich gemacht werden.

180.000 Arbeitsstunden flossen in Entwicklung

Als großen Zukunftsmarkt sieht Josef Frauscher Landwirte mit Viehhaltung: Hier könnte der neu entwickelte Motor Güllte vergären und sie zu elektrischer Energie und Heizwärme umwandeln. Die Basis für die neue Technologie liegt im Stirlingmotor, der bereits aufs 19. Jahrhundert zurück geht. Seit 20 Jahren forschte Josef Frauscher zu diesem Thema, bis 2017 der Durchbruch gelang. Etwa 180.000 Arbeitsstunden flossen in die Forschung und Entwicklung bei Frauscher Thermal Motors. 14 Mitarbeiter sind der derzeit mit der Entwicklung des Motors beschäftigt.