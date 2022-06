Das Branchenradar zeichnete Josko als Bestperformer der österreichischen Fensterbranche aus.

KOPFING. Am 9. Juni wurden in Grand Sherton Salzburg die LEVA 2022 vergeben. Dabei wurde Josko von Branchenradar.com zum Bundessieger gekürt. Josko habe sich, was die Umsätze 2021 betrifft, am stärksten entwickelt. In seiner Laudatio erinnerte Josef Prein an die Anfänge von Josko und die steilen Entwicklung der letzten Jahre. 193,5 Millionen Euro setzte der Hersteller von Fenster und Türen aus Kopfing im letzten Jahr um. Das entspricht einem Umsatzzuwachs von 19 Prozent – etwa eineinhalb so viel wie im Branchenschnitt. "Diese Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung unserer Überzeugung, dass echte Qualität und eine besondere Begleitung unserer Kundinnen und Kunden bei ihrem Lebensprojekt Haus besonders wertvoll ist", meint CEO Johann Scheuringer. Die Josko-Produkte sind derzeit begehrt wie nie. 2021 kaufen so viele Kunden wie noch nie bei Josko ein – auch 2022 verspreche, ein Rekordjahr zu werden, so das Unternehmen.