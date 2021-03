Karin Himsl und Florian Pankratz machen Ausbildung zur Pflegefachassistenz in Schärding.

SCHÄRDING. Mit Karin Himsl und Florian Pankratz starteten im Herbst 2020 zwei von insgesamt 16 Oberösterreichern aus den Bezirken Schärding und Ried die erstmalig angebotene zweijährige Pflegefachassis-tenzausbildung. Ein Berufsbild, das zwischen der Diplompflege und Pflegeassistenz angesiedelt ist und in der Praxis neben dem Durchführen von Pflegemaßnahmen auch Tätigkeiten in den Bereichen Therapie und Diagnostik beinhaltet.

Zwischen 17 und 47 Jahre

So vielfältig wie die Ausbildung sind auch die Teilnehmer: In diesem Jahrgang sind sie zwischen 17 und 47 Jahre alt und kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. "Wir schätzen diese Vielfalt sehr, denn sie bereichert die Ausbildung ungemein", so Margit Dantler, Standortleiterin der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Schärding.

Nicht mehr los gelassen

Florian Pankratz aus St. Florian am Inn wurde das Interesse für den Pflegeberuf womöglich sogar schon in die Wiege gelegt. Schon die Großmutter des 21-Jährigen arbeitete am Klinikum Schärding als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Eines Tages sah er ein Plakat vor dem Klinikum Schärding, auf dem die Ausbildung zur Pflegefachassistenz beworben wurde. Zu der Zeit war Pankratz als Zivildiener in einem Seniorenheim schon mit dem Thema Pflege vertraut. Der Gedanke ließ ihn nicht mehr los und so bewarb sich der St. Florianer an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Schärding.

"Als die Nachricht kam, dass ich aufgenommen wurde, hab ich mich sehr gefreut. Die Gemeinschaft an der Schule ist trotz der derzeit leider nötigen Distanz wirklich großartig." Florian Pankratz

Seine Mitschülerin Karin Himsl kam über ein Schnupperpraktikum am Klinikum Schärding zur Pflegefachassistenz-Ausbildung. Die 22-Jährige aus Schardenberg ist gelernte Einzelhandelskauffrau, wollte aber schon immer in der Pflege arbeiten – dank des neuen Lehrgangs ist ihr das nun möglich.

"Besonders gut gefällt mir, dass wir das theoretisch Gelernte auch immer gleich in die Praxis umsetzen und üben können", meint Himsl. "Auch wenn es am Anfang wirklich schwierig war, wieder ins Lernen hineinzufinden – so läuft es jetzt ziemlich gut." Karin Himsl

Durch die Corona-Pandemie musste auch an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule wenige Wochen nach Schulstart auf Distance Learning umgestellt werden. "Die Auszubildenden sind sehr motiviert und arbeiten auch nach dem Umstieg auf Online-Unterricht engagiert mit", zeigt sich Schulleiterin Dantler zufrieden.

Am 1. Oktober 2021 beginnt der nächste Jahrgang der Pflegefachassistenzausbildung. Infos erteilt:

Margit Dantler

Leiterin Schule für Gesundheits- und Krankenpflegeschule Schärding

Tel.: 05 055478-21805

margit.dantler@ooeg.at