Nirgends in OÖ ging die Arbeitslosigkeit im März so stark zurück wie in Schärding. Der Markt dürstet nach Arbeitskräften – und das AMS will unterstützen.



SCHÄRDING. Mit Ende März sind 775 Menschen im Bezirk Schärding arbeitslos gemeldet und und 232 Schulungsteilnehmer arbeitssuchend vorgemerkt. Davon haben 170 Personen eine Wiedereinstellzusage für die nächsten Wochen in der Tasche. 232 der aktuell beim AMS Schärding Vorgemerkten haben gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen. Die Arbeitslosenquote liegt bei für diese Jahreszeit niedrigen, fast schon „sommerlichen“ 3,2 Prozent. Die Langzeitarbeitslosigkeit im Bezirk Schärding konnte binnen eines Jahres halbiert werden. 23.600 Beschäftigte sind ein neuer Höchstwert für diese Jahreszeit, freut sich das AMS Schärding.

„Die Arbeitslosigkeit in Schärding ist im März am stärksten in ganz OÖ – um fast 42 Prozent und insgesamt 555 Personen zurückgegangen. Als Novum haben wir mittlerweile weniger Arbeitslose als Stellenangebote vorgemerkt." Harald Slaby, Leiter AMS Schärding

Viele Branchen finden nicht mehr genug Arbeitskräfte

Der relativ geringen Arbeitslosigkeit stehen knapp 900 offene Stellen gegenüber. Die meisten davon in den Branchen Metall-Elektro (126 Jobs), Fremendenverkehr-Tourismus (95), Handel (91), technische Berufe, Hilfskräfte, Gesundheitsberufe und Reinigung. Für viele Betriebe werde es immer schwieriger, den Bedarf an Arbeitskräfte zu decken.

"Die Arbeitschancen sind hoch wie kaum zuvor. Leider stimmen aber die von den Arbeitsuchenden mitgebrachten Kenntnisse und Qualifikationen oft nicht mit den Jobanforderungen überein." Harald Slaby

Die Bekämpfung des Arbeitskräftemangels sei eine der maßgeblichen Herausforderungen der Zeit. Man ziehe mit der Wirtschaft an einem Strang und versucht, Arbeitssuchenden und Betrieben mit entsprechenden Angeboten zusammen zu bringen. So hat das AMS Schärding 2021 350 Arbeitserprobungen bewilligt, knapp 220 davon kamen auch tatsächlich zustande.

1,8 Millionen Euro an Eingliederungsbeihilfen und Lehrstellenförderung ausbezahlt

Ganze 1,8 Millionen Euro an Eingliederungsbeihilfen und Lehrstellenförderungen zahlte das AMS Schärding an Betriebe aus. Allen Menschen, die keine Qualifizierung haben und das nachholen wollen, bietet das AMS die Möglichkeit, die Facharbeiterausbildung nachzuholen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass geringqualifizierte Personen unter Fortbezug der Existensicherung ihre Ausbildung direkt im Betrieb nachholen, zum Beispiel im Rahmen einer arbeitsplatznahen Qualifizierung. Zudem trägt das AMS präventiv gezielt dazu bei, dass Menschen gar nicht erst arbeitslos werden, zum Beispiel indem es über 18-Jährigen ohne berufliche Qualifikation eine betriebliche Lehrausbildung auf dem zweiten Bildungsweg ermöglicht.