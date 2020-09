ST. FLORIAN AM INN. Die EV Group in St. Florian am Inn wird mit dem BezirksRundschau-Regionalitätspreis in der Kategorie Industrie ausgezeichnet.

International tätig, aber trotzdem fest im Innviertel verwurzelt. Das ist bei EVG als einem der weltweit führenden Konzerne für Präzisionsanlagen zur Waferbearbeitung kein Widerspruch. "Nicht nur unsere Absatzmärkte sind über die ganze Welt verteilt – auch bei uns in der EVG selbst arbeiten Menschen aus 27 Nationen zusammen", so Adolf Hanke, Corporate Human Resources Director bei EVG.

Anfang des Jahres hat die EVG die magische Grenze von 1.000 Mitarbeitern überschritten. Das zeigt: Das Familienunternehmen, das in zweiter Generation geführt wird, ist weiter kontinuierlich auf Wachstumskurs und hat seit März 2011 seine Mitarbeiterzahl verdoppelt.

Über die Auszeichnung mit dem Regionalitätspreis freut sich das gesamte Unternehmen. "Der Preis bestätigt unser gemeinsames Tun, das vor über 40 Jahren hier im Innviertel begonnen hat und heute weltweit nachgefragt wird", sagt Hanke.

