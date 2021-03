Starker Schlusssprint für den BezirksRundschau-Wirtschaftspreis Innviertler.

INNVIERTEL. Zahlreiche Bewerbungen, unter anderem aus dem Bezirk Schärding, gingen kurz vor Ablauf der Einreichfrist ein: So zum Beispiel die Full-Service-Werbeagentur Profi Werbung aus Münzkirchen, die trotz Krise eine neue Vollzeitmitarbeiterin einstellte. Oder die KS Immo, die hinter dem neuen Gewerbepark Pramtal steckt. Auch die Wallner Automation aus Taufkirchen warf ihren Hut in den Ring. Ihre Kernkompetenz sind individuelle Elektronikeinheiten mit Fokus auf Maschinensicherheit. Schärdinger Granit bewarbt sich ebenfalls um den Preis. Der Betrieb schafft durch Rohstoffabbau viele sichere Arbeitsplätze. Schuhhersteller Ganter aus Taufkirchen ist Pionier in der Entwicklung von Komfortschuhen.

Reiter Maler führte bei der Bewerbung vor allem seine Leistungen in der Lehrlingsausbildung ins Feld. Mit seinem "Hennlich-Spirit" und den Angeboten an die Mitarbeiter will das Unternehmen aus Suben überzeugen. Und die Palme Duschabtrennungen aus Taufkirchen bekennt sich nicht nur zum Produktionsstandort Taufkirchen, sondern hat mehr als 40 Patent- und Gebrauchsmuster angemeldet. Auch die Brauerei Baumgartner und Geroldinger aus Sigharting bewarben sich um den Preis – ebenso wie Alexander Mittermayr aus Brunnenthal mit seiner Firma AM Tischlermontagen.