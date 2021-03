ZELL AN DER PRAM. Aus- und Fortbildung wird beim Sozialhilfeverband Schärding groß geschrieben – wie das Beispiel von Felix Goder zeigt. Er hat im Alten- und Pflegeheim Zell an der Pram seine Kochlehre mit Auszeichnung abgeschlossen. Während der Lehre holte er bei den Bundeslehrlingsmeisterschaften die Silbermedaille und war bester Kochlehrling von Oberösterreich. 2019 absolvierte Felix Goder die Ausbildung zum geriatrisch geschulten Koch. Nun lässt er sich selbst wiederum zum Lehrlingsausbildner weiterbilden, um sein Wissen und seine Erfahrung an Nachwuchsköche weiterzuvermitteln.