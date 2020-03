ST. FLORIAN AM INN. Walter Doppler erhielt im Februar das oberösterreichische Landesverdienstzeichen in Silber. Er ist ehemaliger Betriebsrat der Firma Leitz und war Mitglied des Landesvorstands der Produtkionsgewerkschaft ProGe, die sich für Arbeitnehmerrechte einsetzt. Dopller war einer von 15 Oberösterreicherin, die das Ehrenzeichen in Gold, Silber oder Bronze bekamen.

„Wir danken den Ausgezeichneten für ihr vorbildliches Engagement und ihren Willen, in unserem Land etwas zu bewegen – wirtschaftlich, sozial, gesellschaftspolitisch oder kulturell. Sie haben gezeigt, was man mit Einsatz und Engagement für die Gemeinschaft alles erreichen kann“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer in der Laudatio.