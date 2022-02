Yvonne Rupp wagte Ende November 2019 den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit "Yvonne's Tortenkunst" hat sich die gelernte Konditorin ihren größten Traum erfüllt.

WERNSTEIN. Seitdem zaubert sie im Kleingewerbe als Nebenjob zauberhafte Motivtorten und Kekse auf Bestellung. Die Palette ist breit und reicht von fünfstöckigen Hochzeitsunikaten mit hunderten selbst modellierten Rosen über Geburtstagstorten in Superheldenform bis hin zu Tauf- und Kommunionleckereien. Im Schnitt fertigt Rupp jede Woche ein bis drei Torten. "Zu speziellen Anlässen wie Muttertag oder Weihnachten sind es auch schon mal mehr", meint sie. Ihr verrücktester Auftrag war für einen Freund ihres Lebensgefährten. "Der hat einen Golf in seiner Werkstatt stehen, und diesen sollte ich eins zu eins auf die Torte setzen", erzählt die Wernsteinerin. Das Ergebnis kommt dem Original ziemlich nahe. "Er hat ihn sofort erkannt", schmunzelt die Konditorin.

Zeitaufwand pro Torte: im Schnitt sechs bis zehn Stunden

Im Schnitt steht sie für jede Torte zwischen sechs bis zehn Stunden in der Küche. Größere Bestellungen oder Torten mit sehr aufwendigen Dekorationen können aber auch schon mal länger dauern. Deshalb variiert auch die Vorlaufzeit für Bestellungen. "Bei kleineren Mengen reichen drei bis fünf Tage. Für größere Bestellungen sollte man mir mindestens zwei bis drei Wochen Zeit geben, damit ich die Deko machen und alles organisieren kann", erklärt Rupp. Motivtorten gibt's bei der Zuckerbäckerin ab 40 Euro, Kekse und Teegebäck ab 28 Euro das Kilo. Ihr kleiner, aber treuer Kundenstamm kommt vorwiegend aus dem Bezirk Schärding, manche auch aus Ried im Innkreis und Braunau. Und die Backwaren von Yvonne's Tortenkunst kamen bislang bei den Kunden durchwegs positiv an – sowohl optisch als auch geschmacklich.

Mehr Infos zu Yvonne's Tortenkunst finden Sie hier. Oder einfach eine Mail an Yvonne Rupp schreiben an torten-yvonne@gmx.at

Steckbrief

Alter: 26 Jahre

Wohnort: Wernstein am Inn

Beruf: Konditorin mit Leib und Seele

Hobbys: Backen, Zeit mit Familie und Freunden genießen, in der Natur sein

Lieblingstorte: Da gibt es viele. Am liebsten sind mir Malakoff und Esterhàszy.

Lebensmotto: Niemals aufgeben und immer um seinen großen Traum kämpfen.