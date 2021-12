Was es 2021 bei der Steuererklärung zu beachten gibt, verrät Steuerberaterin Christina Moser.



SCHÄRDING. Damit Ausgaben, die im unmittelbaren Zusammenhang mit einer nicht selbständigen Tätigkeit stehen, noch im aktuellen Kalenderjahr geltend gemacht werden können, müssen diese Rechnungen bis zum 31. Dezember bezahlt werden, betont Christina Moser von der Steuerberatung Weinzinger und Partner aus Schärding. "Denken Sie dabei an berufsbedingte Aus-, Fortbildungs- und Umschulungskosten, Telefonspesen, Fachliteratur, beruflich veranlasste Mitgliedsbeiträge oder Kosten für doppelte Haushaltsführung", so Moser. 132 Euro beträgt die Werbungskostenpauschale. "Wird dieser Betrag überschritten, muss man die Kosten durch entsprechende Belege wie Rechnungen oder ein Fahrtenbuch nachweisen können."

Ausstattung fürs Homeoffice

Seit 1. Jänner 2021 ist die steuerliche Begünstigung von Homeoffice-Tagen anlässlich der Corona-Pandemie neu geregelt. Maximal 100 Tage pro Kalenderjahr kann man geltend machen. Der Betrag in der Arbeitnehmerveranlagung ergibt sich aus der Differenz zwischen der maximalen Homeoffice-Pauschale und dem vom Arbeitgeber steuerfrei zugewendeten Betrag. Maximal 300 Euro können Arbeitnehmer steuerfrei bekommen. Falls man sich ergonomische Büromöbel fürs Arbeiten in den eigenen vier Wänden zugelegt hat, gibt es auch hier steuerliche Begünstigungen. Maximal 300 Euro können als zusätzliche Werbungskosten geltend gemacht werden. Vorausgesetzt man hat mindestens 26 Tage von Zuhause aus gearbeitet. Wurden bereits 2020 solche Kosten eingereicht, ist der Höchstbetrag entsprechend reduziert. Digitale Arbeitsmittel wie Computer, Tastatur, Bildschirm oder Drucker können unter entsprechenden Voraussetzungen geltend gemacht werden. Auch außergewöhnliche finanzielle Belastungen kann man in der Steuererklärung angeben. Als solche gelten eine Heilbehandlung, Zahnersatz, Brille, Hörgerät oder ein Katastrophenfall, zum Beispiel ein Sturmschaden. Sonderausgaben wie Spenden, der Kirchenbeitrag oder freiwillige Weiterversicherungsbeiträge kann man nur mehr geltend machen, wenn die Daten dem Finanzamt elektronisch übermittelt wurden.

Achtung: Da man die Arbeitnehmerveranlagung maximal fünf Jahre rückwirkend machen kann, endet am 31. Dezember 2021 die Frist für die Arbeitnehmerveranlagung von 2016.

Tipps für Arbeitnehmerveranlagung