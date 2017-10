Andofer Chöre besingen das "Wunder der Weihnacht"

Stimmgewaltig zelebrieren die Andorfer Chöre am 9. Dezember den Advent – und das gleich mit zwei Konzerten.

ANDORF. Wenn man im Bezirk Schärding Anfang November schon an Weihnachten denkt, dann vielleicht weil der Kartenvorverkauf für die "Wunder der Weihnachten – Advent in Andorf" startet. Das klangvolle, stimmgewaltige und immer gut besuchte Konzert der Andorfer Chöre zählt jedes Jahr zu den Veranstaltungshighlights im Advent und ist deshalb immer relativ schnell ausverkauft. Wer sich also Karten für das Adventsingen am Samstag, 9. Dezember, um 16 und um 20 Uhr in der Sporthalle Andorf sichern möchte, sollte ab Freitag, 3. November (Start des Vorverkaufs) eine der Sparkasse OÖ-Filialen aufsuchen. Die Eintrittspreise variieren je nach Kategorie und liegen zwischen 13 und 20 Euro. Heuer gibt's für die 20-Uhr-Veranstaltung für vereinsmäßig organisierte Gruppen ab 20 Personen auch einen Sonderrabatt von 2 Euro pro Person und Kategorie. Mehr zu den Andorfer Chören finden Sie auf deren Homepage