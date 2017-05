"Andorf zaubert" beim Erlebnisspektakel

10.05.2017, 00:00 Uhr

Wahrhaft magisch soll es heuer werden, das Erlebnisspektakel in Andorf von 8. bis 10. Juni 2017.

ANDORF (ska). Der Name „Andorfer Erlebnisspektakel“ ist Programm: Die Gäste erwartet drei Tage lang ein wahres Spektakel. Zahlreiche Betriebe in der Marktgemeinde laden zu tollen Aktionen und aufregenden Veranstaltungen.So erwartet die Besucher zu den normalen Geschäftsöffnungszeiten von Donnerstag, 8. Juni bis Samstag, 10. Juni ein bunter Mix aus Unterhaltung, Kulinarik und Aktionen. Jedes Unternehmen hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auch das beliebte und bekannte Aktionsheft wird wieder aufgelegt.Insgesamt nehmen zurzeit 24 Andorfer Betriebe und ein Gastbetrieb, die Wichtlstube an der dreitägigen Veranstaltung teil.

Die Programmpunkte des Andorfer Erlebnisspektakels:

Ein Höhepunkt des Andorfer Erlebnisspektakels ist abermals die Abendveranstaltung am Freitag, 9. Juni. Diese präsentiert sich heuer unter dem Motto „Andorf zaubert“. Um 18:30 Uhr geht's los mit den Comedy-Kellnern. Im Anschluss daran findet eine zauberhafte Modenschau samt einer sensationellen Magiershow statt. Alle teilnehmenden Unternehmen gestalten unter professioneller Anleitung der Agentur people2people eine Modenschau der anderen Art und sorgen für lustige Komponente und Einlagen.In insgesamt zwei Blocks wird das Showprogramm mit neuen Highlights, wie der Magiershow und abwechslungsreichen Close Ups etwa. 2,5 Stunden lang andauern.Nach dem offiziellen Programm können die Besucher den Abend bei DJ-Musik (DJ Woda) sowie einem kulinarischen Erlebnisspektakel-Mix der Gastronomen Cino, Buchegger & Tschapo ausklingen lassen.Bei Schönwetter findet die Abendveranstaltung hinter dem Rathaus in Andorf statt. Bei Schlechtwetter in der Sporthalle der Volksschule.Shoppen & Erleben zu Aktionspreisen in den teilnehmenden Andorfer Betrieben während der GeschäftszeitenPuppentheater: "Emsi hat gepupst ..." im Spielwarengeschäft Schrattenecker um 14:30 Uhr. Eine unterhaltsame Geschichte für Groß und Klein. Anmeldung per Mail unter office@schrattenecker.biz oder telefonisch 07766/2145.Besonders magisch wird es für Groß und Klein in den Andorfer Betrieben. In einigen Geschäften verleihen verschiedene Künstler zu den Aktionstagen einen zusätzlichen Zauber. In den folgenden Betrieben finden sie Künstler wie etwa Taschenspieler, Kinderzauberer, Gaukler, Stelzengeher und viele mehr – jeder Betrieb überrascht die Besucher mit einer anderen Attraktion:14 bis 15 Uhr im Juwelier & Uhrmacher Paulusberger15 bis 16 Uhr im Schuhhaus & Orthopädie Hellauer14:30 16:30 Uhr bei Cafe Bäckerei Konditorei Buchegger16 bis 17 Uhr bei Hofbauer RaumausstattungAbendveranstaltung "Andorf zaubert" ab 18:30 hinter dem Rathaus.