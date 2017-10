Andy Warhol und Alfred Kubin à la 2017

AT

SCHÄRDING, WERNSTEIN. pART heißt das Kooperationsprojekt zwischen NMS Schärding und dem Kubinhaus in Wernstein, das seit dem Frühjahr 2015 läuft. Schüler können in diesem Rahmen das wechselnde Kunstangebot im Kubinhaus erleben sowie selbst künstlerisch aktiv werden. Schülerarbeiten werden dabei auch im Kubinhaus ausgestellt. Aktuelle Werke von Schülern, etwa im Themenbereich Andy Warhol, Alfred Kubin und Leopold Hauer, gibt es ab kommende Woche zu sehen. Die Ausstellungseröffnung findet am 25. Oktober um 19 Uhr statt. Die Ausstellung dauert bis 29. Oktober.