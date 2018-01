Art Brut-Legende Josef Hofer in Schärding

Schärding : Galerie am Stein |

SCHÄRDING. Josef Hofer ist mit seinen 72 Jahren einer der bedeutendsten lebenden Art Brut-Künstler und zählt bereits zu den Klassikern seines Genres. Er ist in den wichtigsten Art Brut-Museen und Sammlungen der Welt vertreten, sein Werk wird gleichermaßen von Künstlern, Kunsthistorikern und Sammlern geschätzt. Aktuell hat er laufende Ausstellungen in der Schweiz und in Paris. Ab Mitte Jänner werden seine Werke auch in der Galerie am Stein in Schärding zu bewundern sein. Zur Ausstellungseröffnung am 12. Jänner um 20 Uhr spricht Elisabeth Telsnig. Der Künstler wird ebenfalls anwesend sein. Die Ausstellung dauert von 12. Jänner 2018 bis 31. März 2018. Öffnungszeiten der Galerie: Donnerstag bis Freitag, 16 bis 19 Uhr, und Samstag, 10 bis 12 Uhr.