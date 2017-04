Die einzigartige Natur des Innviertels auf 450 Seiten: Buchpräsentation

SIGHARTING. Ob Europareservat Unterer Inn, Ibmer Moor, Sauwald oder Kobernaußerwald – das Innviertel ist geprägt von markanten Naturräumen und einzigartigen Landschaften mit einer vor Vielfalt strotzenden Pflanzenwelt. Nach fast 20 Jahren intensiver Forschung hat Michael Hohla sein Buch "Das Innviertel. Landschaft & Pflanzen" fertig geschrieben. Rausgekommen ist ein 450 Seiten starker Band mit über 1.000 Fotos – auch viele Luftaufnahmen. "Es ist kein Pflanzenbestimmungsbuch", betont Autor Hohle, "sondern thematisch breit gefasst und auch für Nichtbiologen gut lesbar. Es ist eine Schatzkiste voller Wissen über das Innviertel. Es ist mein 'Best of Innviertel'."

Am 8. Juni präsentiert Michael Hohla sein Werk im Kulturschlössl Sigharting. Beginn ist um 19 Uhr. Das Buch wird nur bei der Veranstaltung und später durch Michael Hohl persönlich ausgegeben, d.h. es wird nicht im Buchhandel erhältlich sein.

Der Preis des Buches: 30 Euro. "In Form einer freiwilligen Spende kann auch mehr gezahlt werden. Dieses Geld wird dann ausschließlich für Natur-Jugend-Projekte in den drei Innviertler Bezirken verwendet", erklärt der Autor.