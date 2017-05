Dirigente al Dente: Neo-Kapellmeister zeigen ihr Können

ANDORF, RIEDAU. Alle zwei Jahre startet im Bezirk Schärding an der LMS Andorf der vierjährige Lehrgang „Ensembleleitung Blasorchester“ (früher Kapellmeisterkurs) unter der Leitung von Musikschuldirektor Gerald Karl. Auf dem Plan stehen nicht nur Musiktheorie, Gehörbildung, Partituranalyse, Dirigieren und Probenpädagogik, sondern auch viele Lehrproben, in denen das erworbene Wissen vor einer Musikkapelle in die Praxis umgesetzt wird. Am Ende der Ausbildung wird nun noch einmal der Taktstock geschwungen, und zwar beim großen Abschlusskonzert mit Musikern aus dem ganzen Bezirk. Dieses findet am Samstag, 27. Mai, um 20 Uhr im Pramtalsaal Riedau statt. Simone Schabetsberger und Carina Straßer aus Riedau, Gertraud Holzapfel und Michaela Bauer aus Rainbach und Roman Milleder aus Zell/Pram zeigen dabei ihr Können als Kapellmeister.

Am Programm steht sinfonische Originalliteratur wie etwa das Werk „Alcatraz“ von Fritz Neuböck genauso wie das eine oder andere Schmankerl aus der traditionellen Blasmusik. Auch Ohrwürmer wie „In the Stone“, „Elvis Presley in Concert“ und „Zorro“ sind mit dabei. Italienliebhaber werden, wie der Titel des Konzertes bereits verspricht, bei Melodien von Ennio Morricone oder dem „Marsch der Medici“ auf ihre Kosten kommen. Eintritt: Freiwillige Spende.