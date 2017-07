Einladung zur 15. Sauwald Rallye in Vichtenstein.

Oldtimerspaß für die ganze Familie, am Sonntag, den 30.07.17 am Sportplatz in Vichtenstein.

10:00 bis 12:00 Uhr Treffen und Anmeldung, 13:00 Uhr Start zur Sauwald Rallye mit lustigen Stationen quer durch den Sauwald. 16:00 Uhr Preisverteilung, Hauptpreis Steyr Traktor Typ 80, Bierspenden an die größten Gruppen.

Der Erlös wird an beeinträchtigte Kinder gespendet. Team Sauwald Rallye freut sich auf Dein/Euer Kommen!

www.sauwaldrallye.npage.at