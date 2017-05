Fest der Kulturen: Künstler und Köche aus vier Kontinenten

SCHÄRDING. Bei Musik, Tanz und kulinarischen Köstlichkeiten aus vier Kontinenten heißt es am Sonntag, 21. Mai, beim Fest der Kulturen wieder „Einander begegnen – miteinander feiern!“. Das Programm, das von 10.30 bis 16 Uhr auf der Bühne am Stadtplatz geboten wird, ist bunt: Mit Jessie Ann de Angelo wird eine leidenschaftliche Sängerin mit südamerikanischem Temperament in Schärding zu Gast sein. „Muliti-Kulti“ nennt sich eine Gruppe aus Vöcklabruck, in der sich Musikbegeisterte aus Österreich, Afghanistan und arabischen Ländern zum gemeinsamen Musikzieren gefunden haben. Aus Burundi und Ruanda kommen die Trommler und Tänzerinnen der Gruppe „Izuba“. Sie haben 2007 in Linz die Ostafrika-Gemeinschaft gegründet und umrahmen seither mit ihrer Musik und ihren Tänzen verschiedene Veranstaltungen. Vedrana Osap singt die „bosnische Sevdalinka“, traditionelle Lieder aus Bosnien-Herzegowina.Als Vertreter der Innviertler Kultur dürfen die „Otterbacher Plattlerbuam“ bei diesem multikulturellen Fest nicht fehlen. Türkische Tänzer und der syrische Musiker Shahin Khalaf werden mit ihren Beiträgen für orientalisches Flair sorgen. Bekannt im Bezirk Schärding ist auch Ricardo Hernandez. Er bringt die kubanischen Rhythmen der Havanna-Clubs auf die Bühne am Stadtplatz. Fehlt noch Asien: Die Gruppe „Srisiam“ zeigt traditionelle Tänze aus Thailand. Wer die internationale Küche liebt, kann sich an diesem Tag durch Spezialitäten aus sieben verschiedenen Ländern kosten: Ägypten, Bosnien, Türkei, Thailand, Philippinen, Kongo, Afghanistan.

Fest nur bei Schönwetter

Aber auch heimische Mehlspeisen, Smoothies und selbstgemachtes Eis vom Bauernhof stehen auf der Speisekarte. Die kleinen Gäste können sich von den Kinderfreunden schminken lassen oder afrikanische Zöpfchen flechten lassen. Aufgrund des großen Erfolges 2015 haben sich die Veranstalter, der Verein FAIR leben und handeln (Weltladen Schärding), Das Projekt „Brücken bauen“, die Caritas, die Fairtrade-Gemeinde Schärding und der Begegnungsverein Region Schärding heuer wieder dazu entschlossen, mit dem Fest der Kulturen einen Treffpunkt für Einheimische und Zugewanderte zu schaffen. Bei Regen kann das Fest am Stadtplatz leider nicht stattfinden. Dafür gibt es aber als Ersatzprogramm ein Konzert mit Jessie Ann de Angelo um 19 Uhr beim Stadtwirt.