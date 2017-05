11.05.2017, 10:15 Uhr

Judo: Oblinger legte alle auf Matte

SCHÄRDING, ORT. Beeindruckende Leistungen lieferten die 16 Nachwuchs-Judoka des Judoverein Ort, die beim OÖ-Kyu-Turnier in Leonding an den Start gingen – darunter auch einige aus dem Bezirk Schärding. Gleich sieben Stockerlplätze gingen an die Kämpfer des Orter Judovereins. Den ersten Platz belegte der Schärdinger Milo Oblinger in der Klasse "Schüler 10 10/9Kyu 18-20kg". Über Rang Zwei freuten sich Felicia Aspöck (Schülerin 10 10/9Kyu 18-20kg), Jakob Bangerl (Schüler 12 10/9Kyu 38-42kg), Juliane Wimmer (Schülerin 10 10/9Kyu 40-44kg) und Julian Mayr (Schüler 14 8/7Kyu 55-60kg). Dritte Plätze erkämpften sich Ida Aspöck (Schülerin 10 10/9Kyu 18-20kg) und Paul Putscher (Schüler 10 10/9Kyu +46kg). "Der Trainingseifer hat sich gelohnt. Die Kinder sind jedes Mal mit Begeisterung dabei", freut sich Obmann Walter Laabmaier.

