Komm zum Sternschnuppen-Schauen zur Sternwarte

RAINBACH. In der Nacht vom 12. auf 13. August wird unsere Erde wieder, wie jedes Jahr, die Bahn des Kometen 109P/Swift-Tuttle kreuzen. Dadurch sieht man in dieser Nacht viele Sternschnuppen. Deshalb ist in dieser Nacht die Sternwarte Gaisberg für Besucher geöffnet. Dabei gibt es Sternbilderführungen, Hintergründe zu den Sternschnuppen, einen kleinen Vortrag im Vortragsraum und Mikrometeorbeobachtungen mit dem Graves Meteoritenradar der Sternwarte. Weitere Infos zu der Veranstaltung wird es auch auf der Facebookseite der Sternwarte geben: facebook.com/Sternwarte-Gaisberg-IAU-Observatory-B21-407023226056331/