Lange Nacht der Musik in Schärding

Schärding : Schärding |

SCHÄRDING. Musik liegt in der Schärdinger Luft. So heißt es am Freitag, dem 12. Mai, wenn sich die Barockstadt in ein musikalisches Klangmeer verwandelt und Nachtschwärmer und Musikusse gleichermaßen zu einem unvergesslichen Ausflug ins nächtliche Schärding lockt. Den Beginn macht die Stadtkapelle Schärding mit einem Platzkonzert um 18 Uhr vorm Wirtshaus zur Bums’n. Anschließend marschiert selbige auf den Stadtplatz, wo um 19 Uhr die offizielle Eröffnung mit anschließendem Platzkonzert stattfindet. Ab 19.30 Uhr dürfen alle Besucher auf vier verschiedenen Schauplätzen Live-Musik genießen. In der Kurhauskirche spielt Johannes Dandler an der Nelsonorgel Werke des 17. und 18. Jahrhunderts (bis 22 Uhr). In der Silberzeile begeistert „JOLIX“ mit dem Beste aus 50 Jahren Rockmusik, Country, NDW und Austropop. Das italienische Duo „Mario & Franko“ zaubert Italo-Flair und Urlaubsfeeling auf den Platz rund um den Raiffeisenbrunnen und in der Altstadt vorm Wirtshaus zur Bums’n sorgt das beliebte „Trio Scandale“ für perfekte Partystimmung. Der Eintritt ist frei. Bei Schlechtwetter in den Lokalen. Veranstaltet wird die Lange Nacht der Musik vom Wirtshaus zur Bums’n, BARista/Lachinger, Stadtwirt und Makis.