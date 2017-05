Mach aus 'ner Wiese eine Bienenweide!

ANDORF. Die Biene ist das Vorbild für fleißige Abfallsammler und der neue Werbeträger des Bezirksabfallverbandes Schärding. Im neuen ASZ Taufkirchen an der Pram gehen ökologische Entsorgung und Artenvielfalt „Hand in Hand“. Sämtliche Grünflächen wurden als „Bienenweide“, also als naturnaher Lebensraum mit heimische Wildblumen und Sträucher, gestaltet. Naturnahe Blühflächen sind in öffentlichen Freiräumen besonders interessant, weil sie mit relativ geringem Aufwand Farbe und Leben in Städte und Dörfer bringen. Diese „Bienenweiden“ entsprechen dem Bestreben, aktiv für die Natur, die Bienen und Schmetterlinge tätig zu sein.

Wie verwandle ich meine Grünflächen in eine „Bienenweide“? Um diese Frage professionell beantworten zu können, organisiert der Bezirksabfallverband Schärding am 23. Mai einen kostenlosen Infoabend im Gasthhof Bauböck in Andorf. Als Vortragender wird uns Landschaftsplaner Markus Kumpfmüller durch den Abend führen. Kumpfmüller kann auf jahrzehntelange Erfahrung in diesem Thema zurückgreifen und hat bereits Projekte in unserer Region umgesetzt. Beginn: 20 Uhr. Eintritt ist frei.