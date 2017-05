RIEDAU. Die SPÖ Riedau lädt alle Interessierten am Mittwoch, 17. Mai, zum Vortrag "Erbrecht neu 2017" ins Gasthaus Laufenböck. Notar Günther Schauer informiert über den aktuellen Stand in Sachen Erbrecht. Wer also Fragen zu Testament, Pflichterbteil und Co. hat, um 19 Uhr geht's los. Infos bei Elisabeth Jäger, Tel. 0664/8038 02680.