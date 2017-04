Punschkrapferl und Apfelstrudel zum Schlecken

26.04.2017, 08:23 Uhr

Ernst Eibensteiner setzt nicht nur auf die Eis-Klassiker Vanille, Erdbeer, Schokolade.

SCHÄRDING. "Die Leute wollen immer wieder mal Neues probieren. Deshalb gibt's neben den alt bewährten Sorten jedes Jahr neue Kreationen zum Verkosten", erklärt der Schärdinger Konditormeister, der alle Eissorten selbst herstellt. Heuer bringt er mit "Punschkrapferl-Eis" und "Apfelstrudel-Eis" ein bisschen Weihnachtsgeschmack in die Sommerzeit. Zu seinen persönlichen Favoriten zählen "Cookies", Pistazie und Zitrone – besonders an recht heißen Tagen. Mit vielen seiner Kunden teilt er die Vorliebe für die Mischung "Joghurt-Heidelbeer". "Das ist bei uns seit Jahren ein Renner", weiß Eibensteiner. Ebenso die Eis-Klassiker. An einem Sonntag bei 30 Grad könne es schon passieren, dass eine recht beliebte Sorte nach einer Stunde weg sei. Und das ist auch gut so, denn je länger ein Eis lagert, desto mehr Geschmack verliert es. "Am besten ist es ganz frisch", sagt der Fachmann. Bei entsprechender Lagerung, das sind minus 22 Grad, ist es jedoch bis zu einer Woche haltbar.