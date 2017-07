Reitercamp am Islandpferdehof Lichtegg in Andorf

Eine Woche voller Spaß und Action mit unseren braven Isländern... Qualifizierter Reitunterricht in der Halle und tolle Ausritte durch schönes Gelände... Schnitzeljagden, Rätselralley, Spieleabende... Das alles und mehr erwartet dich im Reitcamp am Islandpferdehof Lichtegg in Andorf!



In der Campwoche von 30.Juli - 5. August haben wir zwei Plätze inkl. Vollpension frei.

In der Pauschale enthalten sind Übernachtung mit Vollpension, ganztägige Betreuung (Baden, Spielen und Basteln, Wettbewerbe rund ums Pferd und mehr), 10 Reitlektionen, Theorie mit Videoanalyse...



Bei Fragen und für weitere Informationen oder Anmeldung bitte Inge Schlederer unter 0664/3939094 oder unter isihof@aon.at kontaktieren.

Wir freuen uns auf EUCH!