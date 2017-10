Religion verbindet: Gemeinsames Gebet am Stadtplatz

Schärding : Stadtplatz |

SChÄRDING. Zum dritten Mal laden heuer am 26. Oktober die verschiedenen Religionsgemeinschaften im Raum Schärding zum gemeinsamen Gebet am Stadtplatz ein. Motto: "miteinander. Religionen müssen´s!" Religionen stehen in der öffentlichen Meinung häufig unter dem Verdacht der Intoleranz und Rechthaberei. An diesem Abend werden Texte, Gebete und Gesänge aus den verschiedenen religiösen Traditionen die Sehnsucht

nach Frieden und die Fähigkeit zu Toleranz ausdrücken. Der Nationalfeiertag ist bewusst gewählt. Dieses gemeinsame Gebet soll ein Beitrag zu einem wertschätzenden Zusammenleben aller Menschen in Österreich sein.Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.