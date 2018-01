Restaurants und Lokale in Schärding: Unsere Geheimtipps

02.01.2018, 00:00 Uhr

Ob gehobene Küche oder deftige Hausmannskost – im Bezirk gibt‘s Lokale für alle Geschmäcker.

BEZIRK (bich). Die Gründe für einen Wirtshaus- oder Restauranbesuch sind vielfältig. Die einen wollen sich mit Freunden auf ein Bier oder ein Glas Wein treffen. Andere suchen die perfekte Location für ein romantisches Abendessen zu zweit. Viele kehren zum Mittagessen – etwa bei speziellen Angeboten ein. Aber auch im Rahmen von Ausflügen heißt‘s oft: Wohin gehen, um sich zu stärken?Im Bezirk Schärding haben Wirtshausbesucher, was das Angebot an empfehlenswerten Gaststätten betrifft, die Qual der Wahl. Neben klassischen Wirtshäusern gibt‘s Mostschänken, Haubenlokale, Cafés und Bars – viele davon mit gemütlichen Gastgärten. Die BezirksRundschau Schärding hat sich deshalb für Sie auf die Suche nach lokalen Geheimtipps gemacht, deren Besuch allemal eine Reise wert ist. Und dies nicht nur wegen der guten kulinarischen Leckerbissen.

Geheimtipps

Wo: Hinding 38, 4785 FreinbergKüche: bodenständige Gerichte, saisonale Spezialitäten und ist besonders für seine Palatschinken-Variationen bekannt (mehr als 20 verschiedene!)Infos: www.restaurant-blaas.at Fazit: Wer tolle Panoramablicke und süße Köstlichkeiten liebt, ist hier genau richtig.Wo: Andiesen 9, 4975 SubenKüche: amerikanische Küche mit Burger in allen Variationen, Steaks, Gegrilltem, Wraps, Salaten und mehrInfo: http://the-flames.at Fazit: Ein Muss für echte Burger- und Steakfans, wer mag kann auch Bullriding und jeden ersten Sonntag gibt's American Brunch.Wo: Kirchenplatz 1, 4770 AndorfKüche: Innviertler Hausmannskost – extravagant verfeinertInfo: http://bauboeck.at Fazit: Besucher erwarten bodenständige Gerichte mit Pfiff. An ausgewählten Freitag Abenden gibt's Romantik Dinner!Wo: 4761 Enzenkirchen 2Küche: Mexikanische Gerichte – von Steaks über Fajitas bis hin zu Rips & WingsInfo: http://www.chili-papas.at/ Fazit: Für Fans der scharfen, würzigen, mexikanischen Küche ein Tipp. Jeden Mittwoch gibt's "All you can eat" bei Rips & WingsWo: Stögergassl 3, 4780 SchärdingKüche: moderne, österreichische Küche, Asiatisches, Fisch und MeeresfrüchteInfos: www.kupferpfandl.at Fazit: Für Genießer und Romantiker, denn es gibt auch Candlelight-Dinner zu buchen.Wo: Maad 2, 4775 Taufkirchen an der Pram (am Golfplatz)Küche: regionale und internationale Kreationen, deftige Innviertler Jause, im Sommer an schönen Freitagen Grillabend, von 11.1.2018 bis 4.2.2018 gibt's Steaktage!Infos: www.maader-hof.at Fazit: Exquisites Essen in ruhiger Lage mit gemütlichem Flair – Gastgarten: top.Wo: Krena 9, 4721 Zell/PramInfos: www.wirtzkrena.at Küche: gut bürgerliche, österreichische Hausmannskost, Jausenbrettl, auf Vorbestellung gibt‘s Krena-SpezialitätenFazit: Besonders im Sommer ein Tipp, weil gemütlicher Gastgarten und regelmäßige Musikantenstammtische.Wo: Knechtelsdorf 5, 4794 Kopfing im Innkreis (Hofstätter‘s Mostheuriger)Infos: mostheuriger@aon.atKüche: Brettljausen verschiedenster Art und hausgemachte MehlspeisenFazit: Für Liebhaber der kalten Küche ein Muss – inklusive Spielplatz und Angelteiche.Wo: Schönbach 9,4784 SchardenbergInfos: https://www.kneiding.at/index.php/wirt-z-kneiding Küche: Hausmannskost, deftige Jause und im Sommer kühles Bier aus Felsenkeller.Fazit: Geheimtipp direkt am Kösslbach – für Wanderer, Familien und Busfahrten.Wo: Altendorf 8,4793 St. RomanInfos: www.scherrerwirt.at Küche: Frisches aus Region, Saisonales aus Wald und Wiese, Innviertler Spezialitäten inspiriert von der internationalen Feinschmeckerküche.Fazit: Gepflegte Wirtshauskultur im Herzen des Sauwalds.