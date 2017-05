"Spurensuche" beim Pramtaler Museumstag

PRAMTAL. Der Pramtaler Museumstag 2017 steht unter dem Motto „Spurensuche. Mut zur Verantwortung!". Am Sonntag, 21. Mai, von 13 bis 17 Uhr können mit einer Eintrittskarte (im ersten besuchten Museum gekauft) alle neun teilnehmenden Museen erkundet werden. Viele Museen bieten ein zusätzliches Programm: Ausstellungen, eine Buchpräsentation, Sonderführungen und Kinderprogramm sowie kulinarische Köstlichkeiten. Alle Informationen wie Öffnungszeiten, genaue Beschreibungen der Ausstellungen usw. finden sich auf www.pramtal-museumsstrasse.atBereits am Freitag, 19. Mai, von 18 bis 19 Uhr gibt es am Freilichtmuseum Brunnbauerhof in Andorf eine Veranstaltung speziell für Kinder: Museumskustos Christian Himsl wird den jungen Besuchern Sagen und Märchen aus Oberösterreich und Bayern in der Bauernstube vorlesen.

Das Programm im Detail

Sonderausstellung „Schätze der Volkskunst – Glück mit Glas“Sonderausstellung „Geschichte der Fotografie“Sonderausstellung "Religiöse Druckgrafik von Margret Bilger, Menschliche Figur im Werk von Hans Joachim Breustedt, Thomas Radlwimmer", um 16 Uhr findet eine Buchpräsentation von Theresa Wieland "Schmerz vor Tag" statt.Die Schau „Raaber Sammler“ mit neuen Exponatenkostenlose Führungen durch den typ. Innviertler VierseithofSonderausstellungen „Spruchtücher + Bienen“ , samt Kaffee & KuchenSonderausstellung „Bienen – Bestäuber der Welt“ , Met und Honig-Spezialitäten, Aktiv-Programm für Kinder, um 14 Uhr eine kostenlose Führung„Alles dreht sich“ – Erlebnistag mit in Betrieb genommenen Maschinen, Führungen, Zelten-Backen, Mehlspeisen, Sonderausstellung Flotzinger³Sonderausstellung „kunst.handwerk[s].kunst“, Künstler aus der Region