Tag der Offenen Schule in der NMS Schärding

SCHÄRDING. Einen Einblick in ihr mannigfaltiges Angebot gibt die Neue Mittelschule Schärding am Freitag, dem 19. Jänner 2018, von 13.15 bis 15.45 Uhr im Rahmen eines Tags der Offenen Schule. Besucher werden von Schülern durch die Schule geführt und erhalten von Direktor Informationen zu den drei angebotenen Schulzweigen Musikklasse, Sportklasse und Regelklasse, zur Neuen Mittelschule und der angebotenen Ganztagsbetreuung. Außerdem präsentieren Schüler und Lehrer ihre jeweiligen Schulzweige.So wird in der Musikmittelschule musiziert, getanzt, gesungen und das Schülerblasorchester gibt eine kleine Darbietung. In der Sportmittelschule wird zum aktiven Mitmachen im Sportunterricht animiert – am Programm stehen Laufspiele, Jonglieren, Wavebarden, Slacklinen und mehr. Die Regelklasse für Neue Medien, Gesundheit und Soziales lädt zum Bauen und Programmieren von Lego-Robotern ein, zu einem kreaktiven Mal- und Bastelworkshp, zum Mikroskopieren und mehr. Weitere Infos erhalten Sie unter www.nms-schaerding.at