Verzwickt, verdraht, verwurzelt: Volksmusikabend in Kopfing

KOPFING. Das Chorensemble Klangviertel aus Kopfing lädt am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr zu einem gemütlichen und auch lustigen Volksmusikabend im Gasthaus Kirchenwirt Kramer ein. Volksmusikfreunde dürfen sich auf einen geselligen, abwechslungsreichen Abend mit Liedern, wie „D`Sunn hat si abidraht“, „Mei Dirndl is sauber“ und dergleichen, freuen. Neben Volksliedern aus unserer Region und auch aus den benachbarten Bundesländern wird auch ein G´stanzlsingen mit dem Innviertler Landler dargeboten. Instrumental umrahmt wird der abwechslungsreiche Abend durch die „Zuwispüler“ mit Walzer, Polka und an Boarischs. Für den Humor zwischendurch garantiert der Moderator Gerhard Pichler, der mit witzigen Anekdoten durchs Programm führt.

Am Sonntag, 7. Mai, gibt's zusätzlich einen Beitrag vom Kopfinger Kinderchor "Klingachtel" – ebenfalls beim Kirchenwirt Kramer. Beginn: 16 Uhr.

Vorverkaufskarten sind bei allen Chormitgliedern und in der Raiffeisenbank Kopfing erhältlich.