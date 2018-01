Vortrag: "Mit Humor durch die Pubertät"

AT

ANDORF. Die Pubertät kann für Teenager wie Eltern eine schwierige Zeit sein. Charmaine Liebertz referiert am Donnerstag, 18. Jänner, in der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Andorf darüber, wie man "Mit Humor durch die Pubertät" kommt. Sie gibt in ihrem Vortrag die Möglichkeit, das Verhalten von Pubertierenden und Eltern zu reflektieren und humorvolle Haltungen für den Familien- und Schulalltag zu entwickeln. Beginn: 19 Uhr.